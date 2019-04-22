بهيئتهن الراقية وملابسهن الأنيقة وابتسامتهن الرقيقة، وعلم مصر الذي زيّن أيديهن، وقفت ماجدة طلبة بجوار جارتها إيمان حسن، أمام مدرسة الطبري الثانوية بالحجاز في مصر الجديدة، لاستقبال وتشجيع الناخبين لليوم الثالث على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

الشابتان اللتين يتشاركان العقار ذاته واللجنة الانتخابية ذاتها، حرصن منذ اليوم الأول للاستفتاء على الإدلاء بأصواتهن، ومنذ ذلك الحين بدأن بتشجيع الناخبين سواء في عقارهن أو أصدقائهن أو المارة في الشارع، من أجل دعم مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستقرار، ورسم مستقبل أفضل لمصر.

"بنقول للناس انزلوا بسرعة النهارده.. متضيّعوش حق الشهداء اللي دفعوا روحهم ودمهم عشان البلد دي وأمنها".. بهذه الكلمات المفعمة بالحماس والوطنية تحدثت إيمان حسن، العشرينية، بقوة من أجل دعم المشاركة في الاستفتاء، الذي تراه أقل جميل يمكن رده لمصر والسيسي، خاصة بعد فقدان الوطن الآلاف من الشهداء الذين راحوا ضحية الإرهاب ومن أجل تأمين الملايين من المصريين بمنازلهم وبين ذويهم.

تقول ماجدة طلبة، إنّها لمست خلال اليومين الماضيين حرص العديد من المواطنين على المشاركة والحماس للتصويت، وشاركت جارتها وصديقتها الإيمان ذاته بأحقية وأهمية التعديلات التي تؤمن مستقبل البلاد، قائلة: "في شهداء ماتوا، منهم اللي ساب مراته أو بنته أو أمه، وهو كان العائل والظهر الوحيد ليهم، وبعدها بقى سندهم مصر بس، عشان كده لازم إحنا كمان نسندهم ومنضيعش حقهم".