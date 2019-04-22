نظم عشرات المواطنين مسيرة كبرى، انطلقت من منطقة العباسية متجهة إلى "عبده باشا"، لحث الأهالي على المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور.

وحمل المشاركون في المسيرة علم ضخم لمصر، مرددين الهتافات والأناشيد الوطنية، للمناداة بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات