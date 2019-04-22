قال المستشار محمد كامل رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمنطقة مصر الجديدة، التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ اللجنة لم ترصد أي مخالفات على الإطلاق، منذ اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية وحتى الآن.

ونفى كامل لـ"الوطن" ما تردد عن توزيع رشاوى انتخابية أو كراتين على المواطنين بمصر الجديدة، للمشاركة بالاستفتاء، موضحا أنّ الإقبال على التصويت يتم بشكل جيد، وسط إقبال كثيف من المواطنين وسعادة على المشاركة في الاستفتاء.

ولفت رئيس اللجنة العامة للانتخابات في مصر الجديدة، إلى تصدّر الشباب التصويت في اللجان وعدم غيابهم، قائلا: "وجودهم ومشاركتهم رفعت نسبة التصويت".

وزاد كامل أنّ الاستعداد جار لفرز الأصوات بعد غلق باب الاقتراع مساء اليوم، إذ ترسل 38 لجنة فرعية الأوراق إلى مقر اللجنة العامة في المدرسة الرسمية للغات بمصر الجديدة، لفرزها وإعلان نتيجتها، ثم نقلها إلى اهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعلن النتيجة خلال 5 أيام وفقا للقانون.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.