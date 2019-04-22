قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس الهيئة، إنّ الفرز في الخارج يتم من رؤساء اللجان من أعضاء البعثات الدبلوماسية، وهو أمر آمن وقانوني، موضحا أنّ النتائج تصل إلى وزارة الخارجية ثم إلى الهيئة.

وأضاف الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة حاليا، أنّ حث المواطنين على المشاركة جائز طالما كان دون توجيه، وزاد: "تفعيل الدستور في المادة 87 التي تنص على أنّه من حق المواطن المشاركة في الحياة السياسية، والحث على المشاركة أمر قانوني طالما دون توجيه، ومن يعبر عن رأيه له الحرية في ذلك، لكن مع الحفاظ على السرية داخل اللجان".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت بطاقات برايل، لمعاونة متحدي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنّه غير مجبر على استخدامها، فهو مخير.

ولفت الشريف إلى أنّ ساعة الراحة منحة من القانون للقاضي، لكنّ الهيئة رأت جهدا كبيرا من المواطنين، وتابع: "لما نلاقي الشعب بهذه الكثافة، قولنا للقضاة تنازلوا عن الراحة".

وشدد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنّ أي تصرفات فردية من التقاط صور وخلافه، هي في عداد الجرائم، وفي حال ثبوتها في المحضر يتم التعامل معها فورا.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.