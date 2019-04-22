قالت السيدة فاطمة عبد اللطيف، موظفة لجنة استفتاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لـ"الوطن"، إنه لا أساس من الصحة لشائعات إيقافها عن العمل أو إحالتها للتحقيق على خلفية الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لها مع البابا تواضروس، إذ ما تزال تمارس عملها داخل اللجنة بانتظام.

تأتي تصريحات فاطمة رداً على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة السيدة للتحقيق وإيقافها عن العمل.

وأثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نُشرت صورة لموظفة داخل لجنة مدرسة السرايات بالعباسية، التي تواجد بها أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الإدلاء بصوته على استفتاء التعديلات الدستورية، لعدم وقوفها تحية لقداسته و"ظهور علامات على وجهها توحي بالتجاهل" حسب البعض.

وأوضحت أنها تحترم قداسته ولم تتعمد تجاهله.