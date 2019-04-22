"قناوية إمبابة" يشاركون في الاستفتاء: "إحنا صعايدة ومنسبش حقنا"

قال أسامة عبد الحق، المستشار الإعلامي لجمعيات القناوية في منطقة إمبابة، و"هي رابطة جامعة لكل أبناء قنا في إمبابة"، إن الجمعية بدأت عملها قبل الاستفتاء بتوعية الناس بضرورة المشاركة لممارسة حقوقهم الدستورية "إحنا صعايدة والصعايدة ماتسبش حقها".

وأكد عبد الحق لـ"الوطن"، أنهم يعملون على التوعية بالحقوق لدفع الناس على المشاركة دون تدخل من أحد، حيث يهدفون لخلق الوعي الذي يجعل المواطن يبحث عن حقه وممارسته كما كفل له الدستور.

وأكد عبد الحق أن شباب الجمعية المتطوعين يشاركون كمناديب في اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية مع التركيز على مشاركة أبناء القناوية، لمعرفة نتائج عملهم في المجتمع خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الذين ذهبوا للتصويت وكانوا حاضرين في الندوات يتخطون نسبة الـ90%، وهي نسبة جيدة جدا، وخصوصا أن هناك وقت لاستكمال الاستحقاق الدستوري.

وأكد أنهم، من خلال الرابطة، يحاولون حل مشكلة عزوف الشباب عن العملية السياسية، وهو ما تظهر نتائجه على أرض الواقع بمشاركة شباب من المنطقة في العملية بكثرة "العدد اللي شارك كويس، والشباب شاركوا بالفعل"، مشيرا إلى أن إمبابة منطقة شعبية والمدارس وسط السكن وهو ما جعل المواطنين يشاركون طوال ساعات الاستفتاء، نظرا لما يحيط باللجان من "ونس وأمان".