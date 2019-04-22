وفد صيني في القاهرة لبحث شراكة استثمارية جديدة

استقبلت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وفدًا من مدينة تونج وأن بالصين برئاسة "Zhang guazi"، ويضم الوفد أكثر من 22 شركة متخصصة في مجالات مختلفة من بينها المجالات التكنولوجية والموبايلات والصناعات الإلكترونية.

وقال المهندس إبراهيم العربي، في بيان صحفي، إن المناخ الاقتصادي في مصر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة وهناك فرص استثمارية متاحة بالسوق المصري في كثيرا من المجالات يمكن للجانب التعاون معنا في شراكة استثمارية تفيد البلدين.

ولفت العربي إلى الإصلاحات العامة والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي تصب في صالح المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في مصر سواء من خلال الشراكة أو استثماراتهم الخالصة، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات التي يحتاجها الجانب الصيني والتي تمكنه من معرفة الفرص الاستثمارية واحتياجات السوق المصري، وكيفية أن تكون الاستفادة متبادلة في المرحلة القادمة بما يحقق مصالح بلدينا.

من جهته، أكد رئيس الوفد الصيني أن المنطقة تعتبر من أهم المناطق الصناعية والاستثمارية في الصين وكثيرا من الصناعات تطورت بها، خاصة فيما يتعلق بالصناعة الإلكترونية والموبايلات والملابس والمواد الغذائية والأجهزة الطبية والأدوية، وأن مدينته تمتلك أكثر من 22 مجالًا صناعيًا من أصل أكثر من 32 مجالًا صناعيًا في الصين بجانب 69 ألف منتج.

وأشار إلى أن الوفد الصيني به رجال أعمال كبار وفريق مخصص لدراسة السوق، مضيفًا أن الهدف من الزيارة بحث فرص التعاون بين البلدين خاصة أن المناخ الاقتصادي تحسن كثيرا في مصر ويشجع على الاستثمار، وأن زيارة الوفد الصيني اليوم لمجموعة شركات العربي هذا الصرح الكبير أعطتنا انطباع جيد عن الاقتصاد، وجعلتنا ننظر بشكل إيجابي للسوق المصري ونرغب في الاستثمار به في المرحلة القادمة.

ودعا رئيس الوفد الصيني، الجانب المصري بغرفة القاهرة، إلى زيارة مدينته لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.