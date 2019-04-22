ضبط قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، عاطلين اشتركا مع آخر فى قتل مالك جراج بمنطقة مسطرد، بسبب خلافات ثأرية بين الطرفين فى مركز البلينا بسوهاج، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأُحيلا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما، وأمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب.

التحريات: الجريمة بدافع الثأر بين عائلتين فى البلينا بسوهاج

وأفاد محضر الشرطة أنه فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات واقعة مقتل مالك جراج بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان بالقليوبية، إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة، فقد نجح فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، فى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم شقيقان ونجل عمهما، من قرية البورة التابعة لمركز البلينا بسوهاج.

وأسفرت عمليات المتابعة الأمنية عن تحديد الأماكن التى يتردد عليها المتهمان، وتم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع مديريتى أمن سوهاج والقليوبية، وأُلقى القبض على اثنين من مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة بالاشتراك مع آخر هارب، وأكدا أنهما تخلصا من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، بإلقائه بأحد المصارف فى مسطرد.

وأكدت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجنى عليه بأسلحة بيضاء فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته على خلفية خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما، فأودى بحياته، وأُلقى القبض عليه وعوقب بالسجن لمدة 15 سنة.