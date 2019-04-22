قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بالبرلمان، إن الدستور يحتاج لتعديل آخر في المستقبل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على شاشة "الحياة": "لازم نتفاعل مع كل ما يحقق المصلحة العامة للشعب والوطن لابد أن نسير معه ونفعله".

وأغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عمليات الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.