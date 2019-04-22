وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على حفظ الأمن والأمان في الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في أثناء فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أنه شيء عظيم ألا يحدث أي عملية إرهابية خلال هذه الفترة، وهذا يُحسب للأجهزة الأمنية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "الاستفتاء ده مش نهاية الطريق، ده بداية الطريق، نتائج الاستفتاء ده هيترتب عليها قرارات وسياسات داخلية وخارجية، والحمد لله لحد ما قفلنا اللجان لم يحدث أي واقعة تضر أي شخص".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.