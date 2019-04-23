قال الدكتور صبحي عسلية خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يجب أن تُستغل فترات الاستحقاقات الانتخابية في التثقيف السياسي، موضحًا أن هناك قصورًا في مسألة التثقيف السياسي في المجتمع المصري.

وأضاف عسلية، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية "الحياة"، أن أهم إيجابيات المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن المصريين أثبتوا وجودهم واستعدادهم تحمل أي تكلفة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

في سياق متصل، قال عسلية إن المشاهد الاحتفالية تعني أن العملية السياسية أصبحت مصدر بهجة للمصريين، لا عبئًا عليهم كما كان في السابق.

وبدأت عمليات الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.