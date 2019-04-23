قال المهندس شريف مينا، مسؤول منظومة التوريد بمديرية تموين الدقهلية، إن إجمالي ما تم توريده من مزارعي القمح المحلي إنتاج موسم 2019 حتى الآن، بلغ 961 طن في صوامع المحافظة.

وأضاف مينا لـ"الوطن": "نستقبل القمح حاليا في الصوامع فقط، وهي صوامع بني عبيد، وشربين، وميت غمر"، حسب تعليمات الوازرة فقد تمم تأجيل التوريد في الشون إلي إشعار أخر.

وأشار إلي أن إجمالي المتوقع توريده هذا الموسم يقرب من 228 ألف طن، والسعات التخزينيه تفوق هذه الكمية، متابعا: "لدينا تخزين يسع حوالي 250 ألف طن، وتوجد 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع تشمل مراكز بني عبيد، وميت غمر، وشربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المعدة من قبل شركه مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعي 25 موقع بطاقه استيعابيه 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن".