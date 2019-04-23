قال النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ماكيلا جيمس، إن اللقاء الذي جمعه بالمجلس الانتقالي في السودان تناول موضوع الحكومة المدنية والحاجة لتشكيلها بأقرب وقت، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل له منذ قليل.