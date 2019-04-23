أحمد موسى: 23 مليون مواطن قالوا للرئيس كمل لـ2024

علق الإعلامي أحمد موسي، على نجاح التعديلات الدستورية بأن الاختيار قد جاء من قبل الشعب وقال نعم، "خلاص خلصت الكلمة للشعب والشعب السيد قال كلمته وهو اللي عدل الدستور وكان ممكن يقول لأ بس هو قال نعم".

وأضاف "موسي" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد" أن المصريين قاموا بالاستفتاء على الدستور برقم تاريخي على مدى ثلاثة أيام "كنا متوقعين هذه الأرقام على أكبر أرقام في التاريخ وكان قدامنا تحدي"، موضحا أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ستنتهي في 2024 "عندنا 23 مليون مواطن قالوا للرئيس كمل لحد 2024".