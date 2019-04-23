قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان له طابعًا خاصًا، موضحًا: "الشعب كان يستفتي على الاستقرار والتنمية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنطقة تشهد عددًا كبيرًا من الصراعات والثورات، مستطردا: "إحنا خلصنا وبنبني، والناس نزلت عشان نجاح خارطة طريق ثورة 30 يونيو".

وأشار إلى أن الاستفتاء كان يخص مختلف فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والفلاحين، مشيرًا إلى أن الشباب وكبار السن شاركوا بكثافة.

وواصل: "الشباب أدار العملية الانتخابية وحرك الشارع وكان موجودًا أمام الصناديق وشجع ذويه على المشاركة في العملية الانتخابية".

وأتم متحدثًا عن إقرار التعديلات الدستورية وما يترتب عنها من زيادة الفترة الرئاسية: "الشعب بيقول للرئيس إحنا في ضهرك ومعاك، أنت مش لوحدك".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680 بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وأضاف "لاشين" أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليها.