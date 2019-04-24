قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن قرارات 30 مارس التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وكانت في مصلحة الطبقة العمالة حفزتها على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اتحاد نقابات عمال مصر بذل جهودًا كبيرًا لتوعية وحشد العمال للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

في نفس السياق، قال المتحدث باسم مجلس النواب، إن الإعلام المصري وصل إلى درجة من النضج المهني جعلته يدرك طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، مردفًا: "الشاشات كلها كانت سواد، ومفيش إيجابيات، وكانت بتصدر صورة ذهنية سلبية للمواطنين، لكن الإعلام وصل لدرجة من النضج المهني خلته يشاور على المشكلة والجهود المبذولة لحلها".

وتابع، أن هذا النضج جعل الإعلام المصري يفهم طبيعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهو ما زاد نسب المشاركة، بغض النظر عن قبول أو رفض هذه التعديلات.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680 بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وأضاف "لاشين" أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليه.