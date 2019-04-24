حلت رانيا عراقي صاحبة مشروع "ميراكي" لتصنيع الحلي، ضيفة على الفنان أشرف عبدالباقي في برنامجه "قهوة أشرف"، عبر فضائية "الحياة"، وقالت إنها بدأت هذا المشروع بـ200 جنيه فقط.

وقالت "رانيا"، إنها كانت تعمل مرشدة سياحية حتى عام 2005، لافتةً إلى أنها قررت عمل مشروع "ميراكي" منذ 6 سنوات.

وأضافت: "كان نفسي أبقى زي الحرفيين والصنايعية اللي بيشتغلوا بايديهم، في الأول عملت ليّ ولصحابي، وبدأت أتعلم التصميم".

وأوضحت، أنها تعلمت التصميم في مركز تكنولوجيا الحلي الحكومي، الموجود في ميدان عابدين، لافتةً إلى أنها تعاملت مع "الصنايعية" لمدة سنة ونصف لكي تتقن المهنة، حيث لم تتقاضَ أي أجر.

وأردفت أنها دشنت ورشة في منطقة المهندسين، كما دشنت صفحة تحمل اسم المشروع، موضحةً أن لفظة "ميراكي" تعني روح الإبداع، ولافتةً إلى أنها تعرض منتجاتها في معرضين ببرلين وإيطاليا.