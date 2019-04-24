استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الربان ولاء حافظ، الضابط السابق بالقوات الخاصة البحرية، مرشد بهيئة قناة السويس حاليا، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2015 في أطول غطسة تحت الماء.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لحدث" أطول سلسلة بشرية تحت الماء" والذي سيقام يوم الجمعة 26 أبريل الجاري احتفالا بأعياد تحرير سيناء وتكريما لأبطال أكتوبر المجيدة، لكسر الرقم العالمي "386" غواص على أن يتم كسره ليصبح رقما مصريا " 400" غواص بسقالة وطنية بشرم الشيخ.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للبطل المصري في حب مصر.

يذكر أن ولاء حافظ أحد أبطال القوات المسلحة خدم في سلاح الصاعقة البحرية، قبل أن يتقاعد بسبب إصابة نتج عنها انزلاقًا غضروفيا اتجه بعدها للعمل في هيئة قناة السويس واستمر في التحدي بعزيمة الرجال الصادقة صاحب الإرادة القوية الذي سجل اسم مصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في 4 يونيو 2015، وذلك عندما قام بأطول غطسة في العالم، والتي استمرت 3 أيام متواصلة بشرم الشيخ وظل تحت الماء 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية.

كما أنه صاحب مبادرة أطول سلسلة بشرية تحت الماء، تحمل علم مصر لتنشيط السياحة بشرم الشيخ والغردقة، وذلك بمشاركة 300 غطاس مصري وأجنبي وبها دخلت مصر موسوعة جينيس للمرة الثانية على التوالي في عام واحد.