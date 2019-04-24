يحدث اليوم| انطلاق الدورة الـ11 للقمة الاقتصادية الدولية

تستعرض "الوطن" أهم فعاليات، اليوم الأربعاء، 24 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الدورة الـ11 للقمة الاقتصادية الدولية "روسيا.. العالم الإسلامي"

تنطلق أعمال الدورة الـ11 للقمة الاقتصادية الدولية "روسيا.. العالم الإسلامي" في قازان عاصمة تتارستان، بالمركز الدولي للمعارض (قازان إكسبو) وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخص من المستثمرين ورجال الأعمال والشخصيات السياسية والحكومية والمؤسسات المالية من 53 دولة.

فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ29

تنطلق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ29، تحت شعار "المعرفة.. بوابة المستقبل"، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ويستمر لمدة أسبوع، بمشاركة مصرية واسعة، وتحل دولة الهند ضيف شرف هذه الدورة.

الاجتماع التنسيقي حول مراجعة مسودة الاستراتيجية العربية

يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع التنسيقي حول مراجعة مسودة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح بالمنطقة العربية، والذي تستضيفه الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

يبدأ بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة فى دورته الـ109 على مستوى الوزراء برئاسة السعودية، وبمشاركة عدد من الوزراء العرب كممثلين للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة.

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

يلتقي وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لبحث التطورات على الساحة الليبية.

كلية التربية بجامعة المنيا تفتتح مؤتمرها العلمي الـ11

تفتتح كلية التربية بجامعة المنيا مؤتمرها العلمي الـ11 بعنوان "تطوير التعليم وبناء الإنسان المعاصر"، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية، ومن المقرر أن يشارك فيه نخبة من أساتذة التربية والباحثين في كل من مصر والإمارات والسعودية والكويت.

للمرة الأولى فعاليات اليوم الدولي الرسمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام

يحيي العالم ولأول مرة فعاليات اليوم الدولي الرسمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام والذي يستهدف الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي، التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد، نظيره مانشستر سيتي، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك على ملعب "أولد ترافورد".