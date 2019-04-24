بدأت الحملة القومية للقطن بالبحيرة، الاستعداد لموسم 2019، بالتعاون بين مديرية الزراعة ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بعقد الاجتماع الأول للحملة بقاعة الاجتماعات بالمديرية برئاسة المهندس محمد الزواوي، بهدف تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل للمزارعين من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة خواص الجودة للقطن.

وتناول الاجتماع وضع خطة عمل الحملة وكيفية خدمة وزراعة القطن والتشديد على الزراعة في الميعاد المناسب، والذي يؤدى إلى انخفاض العقدة الثمرية الأولى "تكوين حجر منخفض للنبات"، وزيادة الإزهار واللوز المتفتح السليم كبير الحجم ومبكر النضج وزيادة المحصول وجودة رتبته وزيادة تصافي الحليج والحد من الإصابة بالآفات والمحافظة على صفات التيله المميزة للصنف، كما جرى تناول خطة المكافحة المتكاملة لمقاومة أفات وأمراض القطن.

وتناول اللقاء مناقشة موقف حركة بذرة القطن وتوزيعها على المراكز وإختيارات الحقول الإرشادية وشروط إختيار الحقل الإرشادي.

وأكد المهندس أحمد كردي، مدير عام الإرشاد، أهمية دور الإرشاد الزراعي في نقل التوصيات الفنية للمزارعين وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن وكيفية عودته إلى سابق عهده ومكانته.

وأشار الدكتور ياسر المنسي، وكيل معهد بحوث القطن، إلى أنه يجب المحافظة على أصناف القطن المصري من التلوث وعمل استدامة له، للحصول على منتج نظيف يلبي طلبات وأذواق المستهلكين في الأسواق العالمية، مضيفا أنه يجب توعية المزارعين بالزراعة في الميعاد المناسب لما لها من فوائد عديدة وأهمية عملية الخف وميعاده والتسميد والري في القطن وغيرها من التوصيات الفنية لمحصول القطن.

وأوصى الاجتماع بضرورة تقديم خدمة جيدة لأنها أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى إنتاج محصول قطن جيد، والعمل على تسوية سطح التربة لإتقان عملية الري، فضلاً عن اتباع الكثافة النباتية، وهي من العوامل الهامة لإعطاء محصول عال، وتتحدد الكثافة النباتية بمسافات التخطيط ومسافات الجور وعدد النباتات بالجورة.

حضر الاجتماع المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة، والمهندس أحمد محمود كردي، مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور ياسر المنسي، وكيل معهد بحوث القطن، والدكتور عادل حسين مبروك مسؤول الصنف جيزة 86 بمعهد بحوث القطن، والمهندس إيهاب عز العرب متابع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور محمد على الشربيني، والمهندس نصر الدين، أخصائيا القطن بالمحافظة، والمهندس عبد المنعم دمين مدير إدارة المكافحة، والمهندس مدير عام التقاوي بالبحيرة، وأخصائي ومرشدى القطن بالإدارات الزراعية بالمراكز المشاركة بالحملة هذا الموسم.