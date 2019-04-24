أعلن وزير المالية السعودية أن الميزانية حققت فائضا بـ 27.8 مليار ريال في الربع الأول، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ويعتبر الفائض هو الأول في الميزانية منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريال في الربع الأول.