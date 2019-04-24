تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتي "الرجوانية" و"الزناتية"، بمركز طامية، استخدم فيها الشوم، وتعدَ أفراد العائلتين على بعضهما البعض إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بينهما، وأصيب عدد منهم، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة وإصابة عدد من المواطنين، بعزبة فايز التابعة للمركز.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما عائلتي "الرجوانية"، و"الزناتية"، وأن سبب المشاجرة، وجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، تطورت لمشاجرة أقدم على إثرها الطرفين بالتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب بعصا الشوم، وإحداث إصابات فيما بينهم.

وذكر البيان الأمني، أنه تم ضبط الطرفين، والأداة المستخدمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3913 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.