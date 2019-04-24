بالصور| وصلة مدح بين صلاح عبدالله ومحمد إمام: "عرفت تربي يا زعيم"

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته وفخره بالتمثيل أمام كلا من الفنانين صلاح عبدالله ورياض الخولي، في مسلسله الجديد "هوجان"، المقرر عرضه في شهر رمضان.

ونشر إمام صورة له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، بجوار "عبدالله" و"الخولي"، معلقا: "سعيد بوقوفي أمام نجمين من أقوى الممثلين في الوطن العربي، عمنا صلاح عبدالله، وأستاذنا رياض الخولي، عمالقة تمثيل وأساتذة كبار، يعلوا أي حد يقف قدامهم، حقيقي اتشرفت بالشغل معاهم، استنوا تشوفوا اللي إحنا عاملينه بهلول الحمش، كمال اللباد، هوجان".

ونالت الكلمات التي وجهها محمد إمام للفنان رياض الخولي والفنان صلاح عبدالله استحسان الأخير، الذي أعاد نشر ماكتبه إمام، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "والله عرفت تربي يازعيم.. من صغرهم بحبهم ولما كبروا حبيتهم أكتر هوه ورامي".

يذكر أن مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وآخرين.