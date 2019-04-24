الخطيب: أغلب المعترضين على تعديل الدستور ورائهم جماعات تسعى للسلطة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن أغلب المعترضين على التعديلات الدستورية، لهم إما أغراض سياسية أو اجتماعية، ورائها جماعات وحركات ساعية للسلطة والحكم، وتقوم على مصالح شخصية وسياسية مباشرة.

وأضاف الخطيب، في لقاء مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten" الفضائية، أن هناك اتفاق على أن بعض العوار شاب "دستور 2014"، ومرر في ظروف دقيقة وحساسة، باعتراف بعض أعضاء لجنة تشكيله، الذين أكدوا أنهم تأثروا في وضعه بضغوط الشارع السياسي.

وتابع مدير تحرير "الوطن"، أن فقهاء الدستور والقانون يدركون تماما أن الدستور كتب بطريقة إنشائية، مضيفا أن مصر في 2014 كانت تنتفض من فترة هزة سياسية كبيرة وثورة عارمة، إرهاب قاتل، انفلات، شارع سياسي هائج، وجميعها أثرت في وضع دستورها حينها، وبعد أن التقطت الدولة أنفاسها وخرجت من منطقة الريبة، توجب إدخال تعديلات دستورية، وهو ما نودي به طول الوقت.