تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، وبرفقتها قوة من قسم شرطة مينا البصل، اليوم، من إنقاذ شخصين عقب سقوط سيارة "نقل بمقطورة"، قيادة أحدهما بمياه الملاحات، بدائرة القسم.

تلقى العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، تفيد أنه أثناء سير سيارة "نقل بمقطورة" بالطريق الدولي نزلة كوبري البترول، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني وسقوطها بمياه الملاحات.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إنقاذ قائد السيارة ومرافقه، وإخراجهما من المياه وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.