تشارك النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلة لمصر والبرلمان، اليوم وغدا، في الاجتماع العربي الأوروبي رفيع المستوى لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمدينة فاليتا عاصمة مالطا، وإعلان فاليتا السياسي، وإنشاء المنتدى الأوروبي-العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "منتدى فاليتا".

وينطلق المؤتمر بمشاركة وزراء ومندوبين ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، ومنها منظمة الأسكوا ESCWA، وعدد من الخبراء العالميين في مجال الإعاقة، وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة على المستوى الإقليمي.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، في بيانها، أن الاجتماع سيؤكّد التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، وبالقيم والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها أهمية ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم، والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت هجرس إلى أن الاجتماع سيناقش الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD، من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذا للالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة 33 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المشاركة في الاستعراضات الوطنية الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وأوضحت هجرس أن الاجتماع سيشهد توقيع الدول العربية والأوربية المشاركة على "إعلان فاليتا" المعني بتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في مجالات دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها التنسيق بين مجموعات الخبراء المتعددة الأقطار، مثل الفريق الرفيع المستوى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، وفريق الخبراء العامل بين الدورات والمعني بالإعاقة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا.