لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه بعدما طعنته والدته بسلاح أبيض "سكين" أثناء مشادة بينه وبين شقيقه ولرفضه مذاكرة دروسه بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق إخطارا من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق باستقبال "عبدالله. س. م" طالب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ " تعدي من آخرين".

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل "جملة. م" ربة منزل.

وتبين وقوع مشادة بين الطالب المتوفي وشقيقه وتصادف وجود الأم التي كانت تباشر أعمال المنزل وتحمل بيدها سكينا ونهرت الاثنين وطلبت من المتوفي التوجه لمذاكرة دروسه إلا أنه رفض فطعنته بالسكين ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

ألقت الشرطة القبض على الأم وأفادت خلال تحقيقات المباحث أنها لم تكن تقصد قتله وأن ما حدث جرى بطريق الخطأ، جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.