شهد مستشفى شبين الكوم الجامعي، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق محدود بكمية من الأخشاب والمخلفات في منطقة تتوسط قسم الجلدية بالمستشفى وكلية الطب.

ونجح أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، في السيطرة على الحريق باستخدام الطفايات وجرادل المياه قبل أن يمتد إلى قسم الجلدية وباقي أقسام المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد محمود النحاس أحد أفراد الأمن الإداري المشاركين في إطفاء الحريق، أنه في تمام الحادية عشر صباحا فوجئوا بحالة من الذعر بالمستشفى بعد تصاعد النيران بالقرب من قسم الجلدية، فتوجه مع أفراد الأمن الإداري بالمستشفى فتبين نشوب النيران بكمية من مخلفات الكرتون والأخشاب وامتد الحريق إلى وحدة التكييف الخارجية.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنهم جمعوا طفايات الحريق الموجودة بمكان الحادث ونجحوا في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المستشفى مستخدمين جرادل المياه للتبريد.

وأشار إلى أن الأمن أعاد حالة الهدوء إلى المستشفى بعد حالة من الفزع التي سيطرت على المترددين، موضحا أن القسم لم يكن به مرضى وقت الحريق، مرجحا أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي أو إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة على مخلفات الكرتون.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتجري إدارة المستشفى تحقيقا لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات الناجمة عنه.