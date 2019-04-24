استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، الدكتورة كلودين دوسييه ممثلة التعاون عن الجامعة الفرنسية آكس مارسيليا في منطقة البحر المتوسط، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتبادل الطلابي في التخصصات العلمية المختلفة بين الجامعتين.

وأكد "الكردي"، أنه هناك خطة طلابية للتعاون بين الجامعتين الإسكندرية والفرنسية وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء درجات علمية مشتركة واستقبال طلاب من فرنسا للدراسة بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب.

من جانبها، تجدد "كلودين"، الاتفاقية الإطارية التي تربط بين الجامعتين خلال الاحتفالية التي ستعقد في شهر يوليو المقبل بمناسبة إصدار كتاب تذكارى بمرور 15 عامًا على التعاون بين الجامعتين.