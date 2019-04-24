نفى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ما تردد من شائعات حول نية تأجير المباني التاريخية، مؤكدًا أن الدولة تسعى للحفاظ على المباني التاريخية بالقاهرة الخديوية، ولا تسعى للربح منها.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الدولة تهدف إلى تطوير المباني التاريخية والأثرية والمحافظة عليها، كما أن مشروع القاهرة الخديوية تعمل منذ سنوات، وغرضنا الحفاظ على تلك الثروة التاريخية.

وتابع: "لدينا حوالي 351 مبنى تاريخي عمر بعضها أكثر من 120 سنة، كما أن أحد شركات القطاع الخاص طوروا أكثر من 20 مبنى تاريخي بصورة أكثر من رائعة".