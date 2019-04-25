السفير المصري بالصين: زيارة الرئيس ترسخ دور مصر الإقليمي والعالمي

قال السفير أسامة المجدوب سفير مصر لدى الصين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين ترسيخا لدور مصر الإقليمي والعالمي، منوها برصيد العلاقات الاستراتيجية الهام بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تضيف لمشروعات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية وإنشاء المناطق الصناعية والإسهام في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين في زيارة رسمية، للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني" للتعاون الدولي، والذي يعقد في العاصمة بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.