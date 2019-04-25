الشرطة تتدخل لفض مشاجرة بحفل زفاف في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على مشاجرة وقعت بين أقارب عروسين، أثناء الاحتفال بزفافهما بقاعة أفراح بنادي نقابة المحامين، بمدينة الفيوم، مساء الأربعاء.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر الفيوم، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين أفراد عروسين بقاعة الأفراح بنادي بقاعة الأفراح بنادي المحامين، وأنهم خرجوا إلى الشارع خارج القاعة وتطورت المشاجرة، وتجمع حولهم المارة في الشارع، واستدعى أفراد أمن النادي، الشرطة والتي تدخلت فور وصولها إلى المكان.

وتبين أن المشاجرة، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بإصابات بسيطة، وتعطلت الحركة المرورية لدقائق في محيط النادي، وحرر محضرا بالواقعة، وضبط طرفي المشاجرة.