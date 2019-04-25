سفير مصر بالصين: توافق كبير في المواقف السياسية بين القاهرة وبكين

قال السفير أسامة المجدوب سفير مصر لدى الصين، إن توافقا كبيرا في المواقف السياسية بين مصر والصين دوليا وإقليميا، منذ توقيع اتفاقية العلاقات الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التوافق في المواقف يتمحور في حل الصراعات بالطرق السلمية وحق كل دولة في تطبيق التنمية وتلبية احتياجات مواطنيها وعدم التدخل في شؤون الدول.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين في زيارة رسمية، للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني"، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.