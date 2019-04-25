بالفيديو| شاب يعول أمه واختيه يموت صعقا بسبب الإهمال

استغاث مواطن يدعى "موسى"، من مركز رشيد، بمحافظة البحيرة، بالإعلامية جيهان لبيب، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، للحصول على حق ابن شقيقته الذي لقي حتفه بسبب الإهمال.

القصة كما رواها "موسى" أن ابن شقيقته يعمل نجارا مسلحا، للإنفاق على والدته وأخته الطالبة في السنة الأخيرة بكلية الطب وشقيقته الأخرى بعد وفاة والدهم.

خرج الشاب للعمل بالاتفاق مع أحد المقاولين للعمل في منزل وفوجيء بعد صعوده للسقف بتيار الضغط العالي الذي قام بصعقه ليلقى مصرعه على الفور.

تساءل "موسى" عن الفساد والإهمال الذي سمح لمواطن بالبناء قرب سلك الضغط العالي، وتسبب في وفاة شاب بريء متسائلًا: هل الإهمال من وزارة الزراعة أم من الوحدة المحلية أو من أي جهة ؟

وطالب بالحصول على حق نجل شقيقته وعائل أسرته الوحيد، قائلا إنهم لم يطلبوا أموالا كتعويض ولكن معرفة المسؤول الفاسد الذي سمح لمواطن بالبناء بالقرب من الضغط العالي وتعريض حياة الغير للخطر، مضيفًا: "هل حقه عند الزراعة ولا الوحدة المحلية واحنا عاوزين حقه مش عاوزين فلوس وعاوزين نعرف الإهمال ده عند مين؟".