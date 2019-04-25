بينهم في السعودية.. "مصر الخير" تسدد ديون 150 مصريا مغتربا من الغارمين

كشف الإعلامي طارق علام، عن سداد مؤسسة "مصر الخير" ديون بعض الغارمين المصريين في السجون السعودية.

وقال "علام" خلال تقديمه حلقة الأربعاء، من برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور" إنه فوجيء أثناء تدخله لحل مشكلة أحد الغارمين المحبوسين في السجون السعودية أن مؤسسة "مصر الخير" تدخلت بالفعل، وسددت ديون بعضهم.

وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، إن "مصر الخير" لديها مستشارا متطوعا بالمملكة العربية السعودية، يساعدها في حل مشاكل بعض الغارمين.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن بعض المتبرعين في الداخل والخارج يساهموا في سداد بعض مديونيات المصريين في السجون السعودية.

وأشارت إلى أن المؤسسة ليس لديها حسابا خارج مصر، وأخرجت 150 شخصا مغتربا من السجون بعدة دول، بعد سداد ديونهم خلال الفترة الأخيرة.