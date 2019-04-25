بالفيديو| القوات المسلحة تحتفل بتحرير سيناء.. التنمية في عهد السيسي

نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، 5 "برومو" لاحتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

ويظهر في البرومو الأول، مشاهد من أعمال التنمية والتطوير بسيناء وتعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي "العمل والبناء والتنمية والتعمير".

وتابع الرئيس السيسي: "تنمية سيناء علشان اربط سيناء بمصر وبتتعمل في سيناء مزارع سمكية و15 مصنع رخام و2 خط أسمنت ومناطق صناعية أخرى وأراض زراعية تضاف مش أقل من 200 ألف فدان" مختتمًا كلامه: "إحنا مش ساكتين ومش هنسكت".

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، ويعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وشهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، واستطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.