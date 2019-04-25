نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، 5 "برومو" لاحتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

ويظهر في الـ"برومو" الثاني مشاهد أرشيفية وتاريخية من الحروب التي وقعت على حرب سيناء للحفاظ عليها واستردادها من يد العدو وآخرهم حرب التحرير أكتوبر 1973 يعقبها مشاهد أخرى لتعمير سيناء وأنفاق العبور تحت قناة السويس.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، ويعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وشهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، واستطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.