تستعرض "الوطن" أهم فعاليات، اليوم الخميس، 25 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"

تبدأ فعاليات قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، التي تُعقد على مدى يومين في العاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات حوالي 37 دولة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

السيسي يجري مباحثات هامة مع الرئيس الصيني

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي "في الخامسة مساء بتوقيت بكين" مباحثات هامة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بقاعة الشعب الكبرى ببكين يعقبها مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بدار ضيافة الدولة بالعاصمة الصينية تتناول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مضمار السباق الدولي الأول للهجن في مصر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مضمار السباق الدولي الأول للهجن في مصر، كما سيفتتح محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة أولية 5 ميجاوات في إطار فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

قمة الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية في شرق روسيا

تعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا.

نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يرافقه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، والذي سيقام عند الساعة الرابعة عصرا بين منتخبي القاهرة والمنيا على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

عرض مجاني للصوت والضوء بالأقصر

يقام عرض مجاني باللغة العربية بمنطقة الكرنك للصوت والضوء بالأقصر وذلك في إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والذي ينظم للعام السابع على التوالي تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام .. رسالة من أجل التواصل الإنساني بين الشعوب"؛ وذلك بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل".