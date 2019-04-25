أكدت الشرطة السريلانكية، أنه لم يجرى الإبلاغ عن وقوع إصابات أو ضحايا إثر انفجار وقع صباح اليوم الخميس في منطقة "بوجودا" الكائنة على مسافة 40 كيلومترا شرق العاصمة السريلانكية كولومبو.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز" السريلانكية، على موقعها الإلكتروني، أنه لم تتوفر معلومات بعد عن وجود ضحايا أو إصابات، وأن الجهات الأمنية تجري تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

ووقع في وقت سابق، اليوم، في منطقة "بوجودا" شرق العاصمة السريلانكية كولومبو انفجار لعبوة صغيرة في صندوق للنفايات في ساحة خالية من السكان، ويأتي هذا الانفجار عقب وقوع سلسلة من الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح الأحد الماضي، أسفرت إلى مقتل 321 شخصا وأصابة أكثر من 520 آخرين.