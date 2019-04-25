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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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"باريس للسلام" ينظم مؤتمرا الأول من نوعه عن مكافحة الإرهاب اليوم

"باريس للسلام" ينظم مؤتمرا الأول من نوعه عن مكافحة الإرهاب اليوم

"أمن الإسكندرية" تستجيب لمناشدة مسنة وتنقلها إلى دار رعاية

"أمن الإسكندرية" تستجيب لمناشدة مسنة وتنقلها إلى دار رعاية

الخشت: تطوير معامل الجامعة بتكلفة 17 مليون جنيه لخدمة الباحثين

الخشت: تطوير معامل الجامعة بتكلفة 17 مليون جنيه لخدمة الباحثين

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