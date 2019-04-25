فتح القضاء البلجيكي تحقيقا بتهمة القتل بعد العثور، أمس، على جثة صبي فلسطيني في التاسعة في مركز لطالبي اللجوء في منطقة أنفير "شمال"، حسبما صرح مصدر قضائي اليوم.

وقال رئيس الوزراء شارل ميشال، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لدى تقديم التعازي لهذه "الوفاة المأساوية"، إن "تحقيقا شفافا ومستقلا سيفتح، وسينال المسؤولون عقابهم".

وكان 5 أشخاص اوقفوا الأربعاء في إطار التحقيق مايزالون صباح الخميس مسجونين على ذمة التحقيق كما قال كريستوف ايرتز المتحدث باسم نيابة أنفير، وبحسب النيابة الصبي الفلسطيني المولود في لبنان، كان يقيم مع والدته "26 عاما" في مركز لطالبي اللجوء في رانست "شمال" لدى اختفائه مساء الإثنين.

وشوهد على دراجة هوائية داخل المركز، وأطلقت عملية بحث عندما عثر على الدراجة وحدها أدت إلى العثور على جثته في حفرة داخل مركز الاستقبال بعد ظهر أمس الأربعاء.

وبحسب المعلومات الأولية للنيابة العامة الوفاة مشبوهة وهي ناجمة عن أعمال عنف، وقال المتحدث باسم النيابة إنه لم يجري حتى الآن توقيف الوالدة "لكن الوضع قد يتغير".

وبلجيكا التي تعد 11 مليون نسمة تخصص 22 ألف مكان لطالبي اللجوء الذين يتحدر معظمهم من مناطق النزاع في الشرق الأوسط "سوريا وأفغانستان والعراق وفلسطين"، وبحسب الإعلام أنها المرة الأولى التي يقع حادث مماثل في مركز تديره وكالة "فيدازيل" للجوء.