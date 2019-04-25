أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" بلغ 3 ملايين و648 ألفا و192 مواطنا منهم 13 ألفا و686 مواطنا جرى الكشف عليهم أمس الأربعاء فقط.

وقال محافظ الدقهلية، إن نسبة ما تم الكشف عليهم بلغت 86% من إجمالي المستهدف والبالغ 4 ملايين و251 ألف مواطن.

وأضاف أن الدقهلية تحتل صدارة محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة منذ اليوم الأول من انطلاقها بفضل جهود مديرية الصحة والعاملين بالحملة من فرق أطباء وتمريض وكافة العاملين بها.