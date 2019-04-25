"شات جنسي" يتسبب في ذبح "حامل" على يد زوجها بالهرم: "شقيت بطنها"

"شات جنسي" تسبب في ذبح الزوجة الحامل وشق بطنها على يد زوجها في شقة الزوجية بالهرم، التحقيقات والتحريات أكدت أن الزوج ذبح زوجته بعد مرور قرابة عام ونصف على زوجهما بعدما شاهد "شات" جنسي لها على "واتس آب" و"فيس بوك" مع شاب آخر، مما دفعه لقتلها هي والجنين.

الجريمة التي وقعت منذ قرابة 3 أشهر، كشف عنها المتهم المنسوب إليه تهمة القتل العمد، أثناء إعلانة بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، عصر أمس، ومثل المتهم أمام النيابة العامة، واعترف بتفاصيل جريمته مرة اخري، قائلا: "قالت ليا أنا حامل، واللي في بطني ده مش منك ماحستش بنفسي، وكان معايا كتر، طلعته وضربتها في رقبتها، وشقيت بطنها".

وأضاف المتهم قائلا: "اللي حصل يوم الجريمة، دخلت الشقة لقيتها بتتخانق معايا من غير سبب، مرضتش أتكلم وطلبت منها تعمل ليا الأكل، رفضت وقالت لي أنت مش راجل، مسكتها من رقبتها وكنت هضربها بس مرضتش علشان هي كانت حامل في الشهر التاسع، لقيتها بتقولي إن اللي في بطنها ده مش ابني ماحستش بنفسي، طلعت كتر من هدومي وضربتها في رقبتها وشقيت بطنها، وبعدين طلعت أجري من الشقة".

يواصل المتهم حديثه عن الجريمة: "كنت بشك فيها، لقيت على تليفونها رسائل جنسية على فيس بوك وواتس آب، بينها وبين واحد تاني، وحذرتها كتير تبطل الكلام ده، بس هي مكنتش بتسمع الكلام".

عقب الانتهاء من مناقشة المتهم حول جريمته مرة أخرى، قررت النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل الزوجة، وذلك بعدما تسلمت أيضا النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، التي أكدت صحة ارتكاب المتهم للجريمة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.