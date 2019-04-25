أعلنت جامعة الأزهر، في وقت سابق، إقالة الدكتور حشمت عبدالحكم، عميد كلية التربية، على خلفية انتشار مقطع فيديو لأستاذ بالكلية، وهو يطلب من طلابه خلع البنطلونات، قبل 10 أيام، إلا أنه المتابعين فوجئوا ببيان للجامعة اليوم تعلن فيه عن عقد مؤتمر دولي بالكلية محل الواقعة، بعنوان "التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام"، برئاسة عميد الكلية المقال.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر لـ"الوطن" إنه جرى تحويل كل من لهم علاقة بالواقعة إلى التحقيق، العميد والوكيل والأستاذ صاحب الواقعة، ولم يصدر فصل للجميع كما فهم البعض، فنحن في دولة قانون و"لسنا في غابة"، مضيفا أن "أستاذ الواقعة" مثل للتحقيق ورفض التعقيب عليها بدعوى أنه قرأ في الإعلام أنه مفصول، وأكدت له لجنة التحقيق أن الفصل لا يعرف من الإعلام وإنما بقرارات رسمية يتسلم نسخة منها، ولكنه رفض الاستجابة للمحققين، وبالتالي تم تحويل الأمر للنيابة العامة.

وأضاف، لا يوجد فصل وإنما تحويل للتحقيق، ولا يمنع ذلك من ممارسة المسؤولين لمهام عملهم.