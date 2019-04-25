ينطلق ملتقى "قاف" العربي الأول للفنون التشكيلية بمشاركه العديد من الفنانين العرب والمصريين الأحد المقبل، ويستمر الملتقى حتى 2 مايو بقاعة الأهرام للفنون بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور حفصة الغريب منسق المملكه البحرينية، وتحت إشراف رئيس الملتقى الدكتور أحمد البخاري والدكتورة هالة فقيها منسق المملكة العربية السعودية، تحت عنوان "محاكاة بين الفرشاة والألوان ".

وبحسب بيان عن الملتقى، فإن الأعمال المُشاركة بالملتقى تختلف خاماتها بين رسم بدخان الشمعة، والتصوير الزيتي، والتصوير الضوئي، والخط العربي، والنحت، وحرف يدوية، ومشغولات فنية، ورسم بسعف النخيل، ورسم بالريزن، والاكريلك.

وقال بخاري، إن الملتقى يمثل إضافة جديدة ومميزة للحركة الفنية التشكيلية العربية، وفرصه لتحقيق التواصل والتعارف بين الفنانين المشاركين، مؤكدًا أن الملتقي يستضيف العديد من رموز الفن التشكيلي من مصر ومن المملكة العربية السعودية منهم الفنان محمد الرباط، والدكتور مازن محمد صفطة، والدكتور فؤاد مغربل، والدكتورة فاطمة حسنين.