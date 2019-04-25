أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع أجهزة المحافظة، لاستقبال عيدي شم النسيم والقيامة.

وقال "الأنصاري"، في تصريحات صحفية، اليوم، إنهم دفعوا بـ98 سيارة إسعاف تتمركز في المناطق الحيوية بنطاق المحافظة كالحدائق العامة والمتنزهات، والميادين، والمعديات، والكنائس، بالإضافة الى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية مع إلغاء الاجازات لجميع الأطباء، مشيرا إلى توفير الأمصال واللقاحات لمواجهة حالات التسمم الغذائي والنزلات المعوية الناتجة عن تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتكثيف التواجد الأمني، بشوارع وميادين المحافظة، فضلا عن التنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة، ومديرية الشباب والرياضة، لفتح المتنزهات والحدائق العامة والملاعب، ومراكز الشباب أمام المواطنين بالمجان، والعمل على تكثيف أعمال النظافة.

يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، منعقدة بصفة دورية، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها فورا.