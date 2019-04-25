أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، واعتاد المصريون تناول الرنجة والفسيخ، والملوحة والسردين في عيد الربيع، وقد يتعرض البعض لحالات تسمم عند تناول الفسيخ نتيجة انتهاء صلاحيته أو شرائه من أماكن غير معروفة.

وقال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الوطن" إن أعراض التسمم تختلف وفق المادة التي تسمم بها المريض، ويجب على المريض بالتسمم التوجه فورا لأقرب قسم طوارئ، وشدد على أن التهاون قد يتسبب في وفاة المريض.

وكان الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أشار في بيان له، إلى أن تناول الفسيخ الفاسد يؤدي لحدوث التسمم الممباري، والأعراض الأولى لهذا النوع تظهر بعد فترة من 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ الملوث، وتتمثل في زغللة في العين، وازدواجية في الرؤية، وجفاف بالحلق، وصعوبة في البلع، وضعف بالعضلات، يبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وينتقل إلى باقي الجسم ويحدث ضيق بالتنفس وفشل في وظائف التنفس.

وكانت مباحث التموين بالجيزة، قد ضبطت اليوم 4 مصانع غير مرخصة لإنتاج وبيع الفسيخ منتهي الصلاحية، وبحوزتهم 25 طنا، وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.