باحث صيني: تعاون القاهرة وبكين يعود بالفائدة على الشعبين

قال الدكتور بسام شينكوا الباحث في الشؤون العربية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى "الحزام والطريق" يأتي في إطار تعاون مصر والصين، ويعود بالفائدة على الشعبين.

وأضاف "شينكوا"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية المذاعة على فضائية "TEN"، مساء الخميس، أن حكم الرئيس السيسي لمصر يتركز على التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ومشاركته يمكن أن تساعد مصر في تلك النقاط، وفي نفس الوقت الصين تستفيد من فرص الاستثمار الموجودة في مصر، وبالتالي هذا التعاون يعود بالفائدة على الشعبين الصيني والمصري.

وتابع أن هذه الزيارة هي السادسة إلى الصين وهو ما يوثق العلاقة بين البلدين وأيضا العلاقة الشخصية بين الرئيسين، مشيرا إلى أن هناك علاقة حميمة جدا بين الرئيسين وفقا لمصادره.