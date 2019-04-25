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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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"سكاي نيوز": إطلاق سراح نائبين سابقين للرئيس المعزول عمر البشير

"سكاي نيوز": إطلاق سراح نائبين سابقين للرئيس المعزول عمر البشير

التعليم تختتم فعاليات معسكر الأطفال "مصر بتحبك شارك فى حب مصر"

التعليم تختتم فعاليات معسكر الأطفال "مصر بتحبك شارك فى حب مصر"

منافذ "أمان" تشارك في معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

منافذ "أمان" تشارك في معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".. تراجع ضخم في مداخيل فيس بوك

بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".. تراجع ضخم في مداخيل فيس بوك

محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب برلماني بإنشاء مكاتب بريد بعدد من القرى

محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب برلماني بإنشاء مكاتب بريد بعدد من القرى

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قدم مواهبهم وأنقذ مرضى القلب منهم.. الأطفال أحباب شريف مدكور

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