قال الدكتور معتز محسن، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبع فكرًا يجعل العقيدة هي الهوية والجنسية، مسميًا إياها بـ"تجنيس العقيدة"، ولافتًا إلى أن هذا الفكر ظهر مع تيودور هرتزل مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية في مدينة بازل السويسرية.

وأضاف "محسن"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مؤسس الجماعة حسن البنا نظر لهذه الفكرة قبل الإرهابي سيد قطب في مجلة النذير.

وتابع، أن البنا أراد الرد بمساعدة المخابرات البريطانية على مصطفى كمال أتاتورك الزعيم التركي الذي أسقط الخلافة الإسلامية.

وأردف، أن المخابرات البريطانية أرادت تفتيت ثورة 1919 التي ساهمت في تكوين الهوية المصرية الحديثة، والتفرقة بين أبناء الوطن بعدما جرى التوحيد بين الهلال والصليب لكنهم فشلوا في ذلك، حيث أرادوا إحياء مفهوم الخلافة من خلال تأسيس الجماعة الإرهابية في محافظة الإسماعيلية، في عشرينات القرن الماضي.