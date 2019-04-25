كشف تقرير حكومى عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من المنتجات البترولية، خلال يناير 2019، بنسبة 258.8% عن ذات الشهر من 2018، وفقاً لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك.

وأرجعت مصادر حكومية رفيعة المستوى، فى تصريحات، لـ«الوطن»، ارتفاع الصادرات البترولية إلى المشروعات التى نفذتها الدولة فى قطاع البترول، وبلغت 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه، لتعزيز الاكتشافات البترولية والغاز أو مصانع تكريرها وتصنيعها، متوقعةً استمرار ارتفاع الصادرات مع إضافة مشروعات جديدة.

ارتفاع حجم تبادل الوقود ومنتجاته مع تركيا و28% انخفاضاً فى استيراد الزيوت السعودية

وبحسب التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، شهدت صادرات مصر من المنتجات البترولية طفرة كبيرة خلال يناير 2019، حيث سجلت 119.2 مليون دولار، بارتفاع 86 مليون دولار، مقابل 33.2 مليون دولار فى يناير 2018، بنسبة زيادة 258.8%. كما تراجعت واردات مصر من المنتجات النفطية بأكثر من الثلث، مطلع العام الجارى، وبحسب التقرير، وصل التراجع إلى 354.7 مليون دولار أمريكى، بنسبة انخفاض 35.9% عن يناير 2018، فيما سجَّلت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية خلال يناير 2019، 527.8 مليون دولار، مقابل 855 مليون دولار عن ذات الشهر من 2018، بنسبة انخفاض 38.3%.

وأوضح التقرير أن واردات مصر من البترول الخام انخفضت من 132.7 مليون دولار خلال يناير 2018، لتُسجل 105.2 مليون دولار مطلع 2019، بنسبة انخفاض 20.8%.

وقالت المصادر الحكومية إن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من السعودية انخفضت 28.7% مع مطلع العام الجارى، فيما زاد حجم تبادل الوقود ومنتجاته مع تركيا، سواء تصدير أو استيراد، مع انخفاض الصادرات البترولية إلى إيطاليا، وزيادة المستوردة من أمريكا.